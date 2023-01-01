Голод. Алма Катсу (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

1846 год. Девяносто мужчин, женщин и детей под предводительством Джеймса Доннера отправляются в Калифорнию на поиски лучшей жизни. Они ещe не знают, что это путешествие войдeт в историю – как одно из самых гибельных. С каждым днeм дорога всe тяжелее. Всплывают секреты, которые участники экспедиции надеялись похоронить навсегда. Лютая стужа замораживает волов на ходу. Еды с каждым днeм всe меньше. Ссоры вспыхивают всe чаще. Разногласия перерастают в убийства и хаос. И, кажется, кто-то преследует их. Кто-то… или что-то. Вокруг обоза и в сердцах переселенцев взрастает, крепнет, набирает силы зло. И когда люди начинают исчезать один за другим, становится ясно: что-то страшное живeт в окрестных горах. Страшное – и очень, очень голодное…



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