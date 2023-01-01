WinkАудиокнигиГоголь. Ив�ан Тургенев
Гоголь. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Русская литература52 мин12+
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Сюжет
«…Комната его находилась возле сеней направо. Мы вошли в нее – и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. За неделю до того дня я его видел в театре, на представлении „Ревизора“ он сидел в ложе бельэтажа, около самой двери – и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену, через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытства публики.
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