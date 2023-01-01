WinkАудиокнигиGod of War. Бог войны. Официальная новеллизация. Дж. М. Барлог
God of War. Бог войны. Официальная новеллизация. Дж. М. Барлог (книга, 2020) слушать онлайн
9.02020, Аудиокнига
Фэнтези603 мин16+
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Сюжет
Присоединяетесь к Кратосу и его сыну Артею в самом волнующем и захватывающем путешествии за всю историю. Поход мести Кратоса против богов Олимпа давно позади теперь он живет как человек в царстве скандинавских богов и монстров. Именно в этом суровом, неумолимом мире он должен сражаться, чтобы выжить… и научить своего сына поступать так же. Это поразительное переосмысление God of War разрушает основные элементы, которые определили серию – упоение боем, захватывающие дух масштабы и мощное повествование – и сливает их заново, да так, что голова кругом!
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