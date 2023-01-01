Год Дракона. Андрей Грязнов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В зыбком мире чувств, одна встреча может изменить все. В февральский вечер Дня святого Валентина, Том, молодой человек за тридцать, встречает в аэропорту Цюриха загадочную Мию. Вихрь страстей уносит их на Мальту, в романтическое приключение, оканчивающееся неожиданным исчезновением девушки. Судьба снова сводит Тома и Мию в Цюрихе, где на их пути становится Лаура, бывшая возлюбленная Тома, образ которой до сих пор теплится в его сердце. В этом запутанном трио, где каждое сердце переполнено страстью, любовью и состраданием, Тома ждет драматический выбор между прошлым и настоящим. Интрига достигает апогея, когда трагические обстоятельства внезапно обрушиваются на Мию, оставляя ее жизнь висеть на волоске. Какие тайны скрывает Мия, и как ее трагическая судьба повлияет на будущее Тома и Лауры? «Год Дракона» – это история, пронизанная любовью, потерей и неотвратимостью судьбы, унесет читателя в глубины человеческих эмоций, заставляя переживать каждый поворот сюжета вместе с героями. Автор музыки – Дарья Озёрина.



Год Дракона слушать на видеосервисе Wink.