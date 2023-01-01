Go Green: веганство и наука. Наталья Ермолаева (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Наталья Ермолаева – профессиональный шеф-повар, которая не готовит из продуктов животного происхождения. Она убеждена, что переходить на экологичное питание стоит, только если вам оно комфортно. В этой лекции автор обращается к исследованиям и мнениям ученых о растительной диете. Вы услышите: • что ученые выяснили о веганстве; • как употребление мяса влияет на развитие рака; • как употребление пищи животного происхождения влияет на формирование костей; • какие плюсы сопровождают отказ от мясных продуктов. Наталья рассказывает также о врачах и известных людях, которые стали веганами – и считают это решение лучшим. *Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.



Go Green: веганство и наука слушать на видеосервисе Wink.