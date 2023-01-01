Go Green: первые шаги на пути к веганству. Наталья Ермолаева (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Наталья Ермолаева – профессиональный шеф-повар и автор книги «Go Green». Она ведет веганский образ жизни, и это влияет на ее профессиональный путь: в своих блюдах она не использует продукты животного происхождения. Наталья – не персонаж мифа об агрессивных «зеленых». Она не принуждает вас верить ей и скорее выбрасывать мясо и шубы: она предлагает вам разобраться в том, нужно ли веганство вам и как прийти к нему без насилия над собой и миром. Из первой лекции аудиокурса вы узнаете: • почему дело не только в еде; • как Лев Толстой веганству помог; • что не так с мясом, рыбой, яйцами и даже рафинированным сахаром; • чем веганы отличаются от вегетарианцев; • правда ли, что первые вегетарианцы появились в России в XIX веке. Наталья дает аргументированные ответы на самые распространенные ответы о веганстве и представляет пошаговый план для комфортного перехода к осознанному потреблению. *Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.



Go Green: первые шаги на пути к веганству слушать на видеосервисе Wink.