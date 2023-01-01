Go Green: что веганство делает с планетой. Наталья Ермолаева
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Go Green: что веганство делает с планетой. Наталья Ермолаева

Go Green: что веганство делает с планетой. Наталья Ермолаева (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота16+

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Сюжет

Zero waste и ресайклинг – не странные термины, а большие друзья любого, кто стремится стать эко-френдли. Что это значит на практике? Веган не просто отказывается от мяса. Он выбирает осознанное потребление и помощь природе. Как веган может защитить окружающую среду и нужно ли это на самом деле – этому посвящена третья лекция аудиокурса Натальи Ермолаевой – профессионального шеф-повара, стремящейся уменьшить свой экологический след. Вы услышите разумный голос о безотходном производстве и многоразовом использовании, экономии воды и ремонте, раздельном сборе мусора и пользе стекла. *Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Go Green: что веганство делает с планетой слушать на видеосервисе Wink.

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