Go Green: что веганство делает с планетой. Наталья Ермолаева (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Zero waste и ресайклинг – не странные термины, а большие друзья любого, кто стремится стать эко-френдли. Что это значит на практике? Веган не просто отказывается от мяса. Он выбирает осознанное потребление и помощь природе. Как веган может защитить окружающую среду и нужно ли это на самом деле – эт�ому посвящена третья лекция аудиокурса Натальи Ермолаевой – профессионального шеф-повара, стремящейся уменьшить свой экологический след. Вы услышите разумный голос о безотходном производстве и многоразовом использовании, экономии воды и ремонте, раздельном сборе мусора и пользе стекла. *Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.



Go Green: что веганство делает с планетой слушать на видеосервисе Wink.