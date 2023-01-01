Go Green: что делать, чтобы веганство приносило пользу. Наталья Ермолаева (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Что вы думаете о веганах? В стереотипах веган – слабый больной человек, питающийся травой и пристающий к другим с якобы бредовыми идеями. В ответ он слышит: «Как можно не есть мясо – большому и сильному мужчине или ребенку?! И не надо говорить, что витамины и микроэлементы можно получать из растительной пищи, мы-то знаем, что человек по природе – охотник!» А теперь берем ластик и стираем все вышенаписанное из памяти, потому что это – мифы. Разобраться в них вам поможет Наталья Ермолаева – профессиональный шеф-повар и эксперт по растительному питанию. Это вторая лекция ее цикла о веганстве, в которой автор поможет вам избежать ошибок при отказе от животных продуктов и построить сбалансированный рацион. Бонус – примерное меню на неделю. *Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Эта книга содержит рецепты в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после её покупки.



Go Green: что делать, чтобы веганство приносило пользу слушать на видеосервисе Wink.