Go-Giver. Отдавай, чтобы получать. Боб Бург, Джон Манн. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одни люди стремятся получить, другие — отдать. «Получатели» выглядят энергичными и сосредоточенными на результате, но обычно это люди застрессованные, уставшие и в конечном счете несчастные.

Многие люди считают, что богатства мира конечны, и проводят жизнь в борьбе за «скудные» рес�урсы. На самом же деле жизнь изобильна и полна сокровищ, рождающихся за счет энергии сотворчества.

В своей вдохновляющей книге «Go-Giver. Отдавай, чтобы получать» Боб Бург и Джон Манн рассказывают историю человека, который из «получателя» стал «дарителем» и смог достичь ошеломительного успеха. Быть человеком дающим — не значит работать бесплатно и постоянно жертвовать своими интересами. Дарение предполагает, что человек готов щедро делиться тем, что у него есть: мыслями, вниманием, заботой, временем и энергией.



Go-Giver слушать на видеосервисе Wink.