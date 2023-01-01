Гнилые болота. А. К. Шелер – Михайлов (книга, 2009) слушать онлайн

Сюжет

Особое место в беллетристике 60 – 90-х годов XIX-го века принадлежит А.К.Шелеру-Михайлову. Он был одним из тех, кто на протяжении 40 лет старался остаться верным «шестидесятым годам» – тревожному времени реформ, духовного подъема, надежд и светлой веры в будущее. Однажды, по свидетельству мемуариста, между Шелером-Михайловым и одним из его знакомых состоялся весьма содержательный и красноречивый – диалог. Знакомый спросил: –А вы все, Александр Константинович, так же по-прежнему горб гнете во имя шестидесятых годов? –Да, я по-прежнему все еще честный человек,– сердито ответил Шелер. Современники Шелера-Михайлова зачитывались его произведениями. Многие романы Шеллера сразу же по выходе, переводились на иностранные языки.



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