Гнезда Химер. Хроники Оветганны. Макс Фрай (книга, 2020) слушать онлайн

Всякая история, рассказанная дважды (скажем, утром и вечером, или в начале весны и в конце осени, или вслух и на бумаге), – это уже две разных истории. Вышло так, что история о Гнездах Химер была рассказана дважды, по числу волшебных ветров Хоманы, отравивших кровь рассказчика. Вам досталась история, рассказанная ночью, когда приходит время ветра по имени Овeтганна история, записанная белыми буквами на черном экране компьютера, дважды уничтоженная автором (первый раз по намерению, второй по оплошности), но чудесным образом восставшая из электронного пепла. Так уж вам повезло. Знатный вельможа Таонкрахт из мира Хомана призвал демона, чтобы в обмен на души своих близких и слуг получить долгую жизнь и могущество. Но, видимо, он что-то напутал в заклинании, так как вместо демона выдернул из другого мира не совсем обычного, но человека. Так начинаются странствия Макса под именем демона Ронхула Маггота в поисках пути назад. Ему необходимо покинуть мир Хомана, потому что демоны, не прижившиеся в нем, в конце года попадают в Гнезда Химер – место, где нет ничего, кроме одиночества и молчания, где нет возможности даже дышать и думать.



Гнезда Химер слушать на видеосервисе Wink.