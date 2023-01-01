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Гнев Империи. Книга 2. Findroid (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фантастика16+
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О книге
«Гнев Империи» – фантастический роман Findroid, вторая книга одноименного цикла, жанр боевая фантастика, бояръ-аниме. Дмитрий Старцев решил что пришел черед покончить со статусом бездумного орудия в руках Тайной Канцелярии, и начать вести свою игру и по своим правилам. Но для этого ему нужны деньги, люди и, что немаловажно, дворянство.
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