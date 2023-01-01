Глобальное распределение активов. Лучшие мировые инвестиционные стратегии. Меб Фабер
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Глобальное распределение активов. Лучшие мировые инвестиционные стратегии. Меб Фабер

Глобальное распределение активов. Лучшие мировые инвестиционные стратегии. Меб Фабер (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес147 мин12+
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Сюжет

Как использовать мощь современных финансовых рынков, чтобы позволить инвестору построить портфель с глобальной диверсификацией? Именно этому посвящена книга Меба Фабера, известного инвестора и управляющего фондом. Книга начинается с обзора исторической доходности популярных активов вроде акций, облигаций и денежных средств. Автор рассматривает влияние инфляции на деньги, а затем показывает, как диверсификация путем комбинирования активов на примере простого сочетания акций и облигаций позволяет смягчать экстремальные просадки рискованных классов активов. Фабер не останавливается на портфеле акций и облигаций, а идет дальше и анализирует возможности более глобального распределения с учетом таких активов, как недвижимость. В книге отслеживается 13 видов активов и их доходности с 1973 г., при этом особое внимание уделяется таким широко известным инвестиционным портфелям, как всесезонный портфель Рэя Далио, портфели эндаумент-фондов, портфель Уоррена Баффетта.

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