Глобальное распределение активов. Лучшие мировые инвестиционные стратегии. Меб Фабер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как использовать мощь современных финансовых рынков, чтобы позволить инвестору построить портфель с глобальной диверсификацией? Именно этому посвящена книга Меба Фабера, известного инвестора и управляющего фондом. Книга начинается с обзора исторической доходности популярных активов вроде акций, облигаций и денежных средств. Автор рассматривает влияние инфляции на деньги, а затем показывает, как диверсификация путем комбинирования активов на примере простого сочетания акций и облигаций позволяет смягчать экстремальные просадки рискованных классов активов. Фабер не останавливается на портфеле акций и облигаций, а идет дальше и анализирует возможности более глобального распределения с учетом таких активов, как недвижимость. В книге отслеживается 13 видов активов и их доходности с 1973 г., при этом особое внимание уделяется таким широко известным инвестиционным портфелям, как всесезонный портфель Рэя Далио, портфели эндаумент-фондов, портфель Уоррена Баффетта.



Глобальное распределение активов слушать на видеосервисе Wink.