Глазами любви. Ирина Мясник (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Книга о том, как женщина сама берет на себя ответственность быть счастливой независимо ни от кого! Женщина и есть любовь, с нее все начинается. Каждая из нас выбирает, в каком состоянии жить, создавая события из точки настоящего. Женщина делает выбор будущего результата в настоящем моменте. Только вам решать какой делать выбор, на что направлять свое внимание. Женщина – тайна, которую она раскрывает сама. Все ответы кроются внутри каждой женщины. Только признание авторства может изменить ваше отношение ко всему в жизни! Переиздание книги «Женщина в потоке».



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