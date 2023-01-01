Главное в истории архитектуры. Сюзи Ходж (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кратко, просто и интересно – об истории развития архитектуры со времен Древнего Египта до наших дней. Вы узнаете об основных стилях, элементах и материалах, а также познакомитесь с 50 наиболее значимыми архитектурными творениями – от пирамид, соборов и храмов до башен, пожарных станций и высокотехнологичных небоскребов. Сьюзи Ходж объясняет, как и почему развивалась архитектура, кто внедрял инновации, что они собой представляли, где и когда они были впервые использованы. Книга знакомит читателей с культовыми зданиями и строениями со всего мира и показывает различные методы и материалы, использованные архитекторами при их создании. Демистифицируя технический жаргон, книга дарит читателям понимание и наслаждение архитектурной средой. Сюзи Ходж – историк искусства и художник. Автор многочисленных бестселлеров.



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