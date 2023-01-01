Главная война Средневековья. Леопард против лилии. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Просто и интересно о самых сложных средневековых интригах. Люди, сражавшиеся и умиравшие при Креси, Пуатье и Азенкуре, и не подозревали, что живут в эпоху Столетней войны. Эту войну придумали историки, для современников это была череда бесконечных конфликтов между французскими Капетингами и английскими Плантагенетами. На французском гербе – лилии, на Английском – леопард. Все, конечно, началось из-за женщины. В этой войне тесно переплелись безрассудная любовь, ревность, предательство, отвага, чудеса и предательство. Известный российский медиевист Наталия Ивановна Басовская в своей книге разворачивает перед читателем трехсотлетнюю панораму сражений и дипломатических интриг, воссоздает образы главных героев Алиеноры Аквитанской, Ричарда Львиное Сердце, Кар-ла Мудрого и Жанны д’Арк.



Главная война Средневековья слушать на видеосервисе Wink.