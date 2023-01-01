Главная героиня. К себе – через истории вдохновляющих женщин. Анастасия Иванова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Книга-вдохновение от Анастасии Ивановой, вошедшей в шорт-лист Forbes Woman Mercury Awards 2022-2023. Истории выдающихся женщин – исторических личностей и наших современниц – помогут справиться с неуверенностью на пути к собственной выдающейся жизни



Главная героиня слушать на видеосервисе Wink.