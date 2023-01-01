Глава семьи. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

В последнее время дела Сергея Воронкова шли неважно. К финансовым проблемам прибавился ночной кошмар. Сергей обратился к психологу и получил рекомендацию – не бежать от преследовавшего его чудовища, а обернуться к нему лицом – и во сне, и в жизни. Однако Сергей продолжает поддерживать имидж «гл�авы семьи». Он не может признаться жене Кире в своей финансовой несостоятельности. Это молчание заводит Сергея в ловушку, из которой, казалось бы, нет выхода…



Глава семьи слушать на видеосервисе Wink.