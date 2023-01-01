Girlboss. Как я создала миллионный бизнес, не имея денег, офиса и высшего образования. София Аморузо. Ключевые идеи книги (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Чтобы добиться успеха, необязательно иметь стартовый капитал, быть чьей-то дочкой или женой богатого мужа. Можно даже быть трудным подростком, воровать и плевать на социум. Главное — вовремя одуматься, поверить в то, чем горишь, и начать работать. Именно так поступила американка София Аморузо, начав торговать на eBay винтажной одеждой. Когда в 2006 году ее прогнали с площадки, она основала собственный бренд Nasty Gal. В 2012 году выручка компании приблизилась к отметке в

100 млн. Впоследствии компания оказалась банкротом, но это уже совсем другая история.



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