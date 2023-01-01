Girl Code. Как разгадать код успеха в личной жизни, дружбе и бизнесе. Кара Элвилл Лейба (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга рассказывает о главных принципах успеха девушек-миллениалов. Она объясняет, как создать свой бизнес или построить карьеру, оставаясь при этом любимой, счастливой и окруженной преданными друзьями. Автор Girl Code, Кара Элвилл Лейба, уже несколько лет ведет блог Diet of Champagne, который читают и слушают более 2 с половиной миллионов человек. В блоге, как и в книге, Кара проповедует принципы глэм-саморазвия (от слов glamour). То есть саморазвития, которое подразумевает не только прокачку своих деловых и личностных качеств, но и умение жить комфортной жизнью в окружении красивых вещей и приятных людей. Да, девушка может и должна преуспевать, говорит Кара, но при этом ничто не должно ей мешать оставаться девушкой.



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