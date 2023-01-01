Гипнотизм и психология общения. Петр Зорин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Автор книги «Гипнотизм и психология общения» известный врач-психотерапевт Пeтр Григорьевич Зорин в течение тридцати с лишним лет использовал гипноз для лечения больных. Кроме того, он объездил всю страну, выступая с лекциями, сеансами гипноза и аутотренинга. На основании многолетнего опыта П. Г. Зорин делает вывод о том, что для гипноза необязательно нужны особые условия. Гипноз – это не внушаемый неполный сон, а состояние транса различной глубины, которое может возникать и при обычном общении людей. В предлагаемой аудиокниге рассказывается о различных методах гипнотерапии и психотерапевтических техниках гипнотического лечения психогенных расстройств у детей и взрослых, об имаготерапии и арттерапии, о применении гипноза для обучения иностранному языку, рисованию и музыке. Автор подробно останавливается на механизмах внушаемости, приводит разнообразные упражнения и тренировки, даeт советы, как противостоять гипнотическому влиянию собеседника.



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