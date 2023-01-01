Гиперболоид инженера Гарина. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Гиперболоид инженера Гарина» – фантастический роман А. Н. Толстого, завершeнный к 1927 году. На создание этого романа А. Н. Толстого вдохновил завораживающий образ конструкции Шуховской башни, построенной в 1922 году в виде уходящих в высоту секций-гиперболоидов. В статье «Как мы пишем» (декабрь 1929 года) Толстой сообщает: «Когда писал „Гиперболоид инженера Гарина“, старый знакомый Оленин рассказал мне действительную историю постройки такого двойного гиперболоида, инженер, сделавший это открытие, погиб в Сибири. Пришлось ознакомиться с новейшими теориями молекулярной физики. Много помог мне академик П. П. Лазарев». По словам автора первая часть романа – авантюрная, вторая – героическая, а третья – утопическая. Русский инженер Пeтр Петрович Гарин, воспользовавшись разработками своего учителя Манцева, пропавшего впоследствии с экспедицией в сибирской тайге, создаeт «гиперболоид» – аппарат, испускающий тепловой луч огромной мощности, способный разрушить любые преграды. Гарин привлекает на свою сторону американского промышленника и финансиста, миллионера Роллинга, с помощью своего аппарата, уничтожив заводы его немецких конкурентов. На средства Роллинга Гарин захватывает необитаемый остров в Тихом океане, где с помощью гиперболоида начинает добычу золота из ранее недосягаемых недр Земли. Получив доступ к неограниченным запасам золота, Гарин подрывает золотой паритет, чем вызывает в капиталистическом мире тяжелейший финансовый кризис, благодаря которому скупает промышленность С...Слушайте книгу.



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