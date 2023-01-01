Гимназистки. Лидия Чарская (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература241 мин12+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
«Девочку с удлиненными зеленовато-серыми глазами и худеньким бледно-смуглым лицом прозвали Сфинксом. Она казалась какой-то особенной. И одевалась лучше остальных девочек, несмотря на то, что на ней было то же, традиционное форменное, с черным передником, коричневое платье, и обута изящнее сво�их одноклассниц, и прическа ее отличалась какою-то особенною красивой законченностью…»
Гимназистки слушать на видеосервисе Wink.