Гимназистки. Лидия Чарская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Девочку с удлиненными зеленовато-серыми глазами и худеньким бледно-смуглым лицом прозвали Сфинксом. Она казалась какой-то особенной. И одевалась лучше остальных девочек, несмотря на то, что на ней было то же, традиционное форменное, с черным передником, коричневое платье, и обута изящнее сво�их одноклассниц, и прическа ее отличалась какою-то особенною красивой законченностью…»



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