Гимназистки. Лидия Чарская
Wink
Детям
Гимназистки. Лидия Чарская

Гимназистки. Лидия Чарская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература241 мин12+

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Сюжет

«Девочку с удлиненными зеленовато-серыми глазами и худеньким бледно-смуглым лицом прозвали Сфинксом. Она казалась какой-то особенной. И одевалась лучше остальных девочек, несмотря на то, что на ней было то же, традиционное форменное, с черным передником, коричневое платье, и обута изящнее своих одноклассниц, и прическа ее отличалась какою-то особенною красивой законченностью…»

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