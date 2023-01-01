Гимназистка. Нечаянное турне. Бронислава Вонсович (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Гимназистка. Нечаянное турне» – фантастический роман Брониславы Вонсович, вторая книга цикла «Ильинск», жанр любовное фэнтези. Пришёл песец, не простой, а полный и жизнерадостный. И пошла у Лизы жизнь как в сказке. Какой сказке? Колобок, разумеется. От бабушки – ушла, от Соболева – ускользнула, от Волкова – улизнула. Даже смертельной опасности избежала. Осталось ещё Лисицыну на зубок не попасться. Но так и сама Лиза – не сдобная булочка, а настоящая рысь, с клыками, зубами и магией.



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