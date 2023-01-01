WinkАудиокнигиГид по здоровой самооценке для подростка. Как обуздать внутреннего критика и осознать свою ценность. Меган МакКатчен. Ключевые идеи книги.
Гид по здоровой самооценке для подростка. Как обуздать внутреннего критика и осознать свою ценность. Меган МакКатчен. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
16+
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Сюжет
Главная задача подростка — разобраться в себе и решить, по какой дороге идти. Но именно в переходном возрасте мы сильнее всего сомневаемся в себе и остро чувствуем зависимость от родителей и учителей, от оценок, мнения друзей и даже виртуальных знакомых. Эта книга учит, как найти свои сильные �стороны, обрести уверенность и развить привычки, которые помогут прожить самую лучшую жизнь.
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