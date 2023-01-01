Гибкие привычки. Как получить отличные результаты, не прилагая лишних усилий. Стивен Гайз. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Поглощаете фастфуд килограммами, запивая его пивом? Проводите свободное время перед телевизором или за азартными играми? Неудивительно, что вы чувствуете себя ни на что не годным лузером, к тому же больным, толстым и непривлекательным. Какие привычки, такая и жизнь. Хотите избавиться от депрессии, стать мотивированным, здоровым и успешным? Следуйте советам Стивена Гайза по формированию новых гибких привычек. Они станут для вас поддержкой в трудные времена и помогут ощутить настоящую свободу.





Гибкие привычки слушать на видеосервисе Wink.