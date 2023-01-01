ГИА. Литература. Универсальный справочник. Ольга Нестерова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Справочник адресован учащимся 9-х классов для подготовки к ГИА по литературе. Пособие содержит подробный теоретический материал по всем темам, проверяемым экзаменом, а также тренировочные задания в форме ГИА. В конце справочника приводятся ответы. Издание будет полезно учителям литературе, �родителям для эффективной подготовки учащихся к ГИА.



ГИА слушать на видеосервисе Wink.