ГИА. Литература. Универсальный справочник. Ольга Нестерова
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Детям
ГИА. Литература. Универсальный справочник. Ольга Нестерова

ГИА. Литература. Универсальный справочник. Ольга Нестерова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература, Учебная и научная литература1137 мин6+

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Сюжет

Справочник адресован учащимся 9-х классов для подготовки к ГИА по литературе. Пособие содержит подробный теоретический материал по всем темам, проверяемым экзаменом, а также тренировочные задания в форме ГИА. В конце справочника приводятся ответы. Издание будет полезно учителям литературе, родителям для эффективной подготовки учащихся к ГИА.

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