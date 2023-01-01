WinkАудиокнигиGet Feedback. Как негативные отзывы сделают ваш продукт лидером рынка. Джей Бэр
Get Feedback. Как негативные отзывы сделают ваш продукт лидером рынка. Джей Бэр (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература385 мин12+
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Сюжет
Распространение социальных сетей, сайтов отзывов и форумов изменило историю бизнеса. Теперь один негативный пост может обрушить ваше дело и лишить компанию клиентов. Что делать? Консультант по маркетингу Nike, WalMart, Cisco и ещe 34 компаний Джей Бэр уверен
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