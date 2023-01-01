Герцог Арвендейл. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Северные варвары называют Арвендейл Землей мертвых героев. Этот мифический майорат известен еще и как Гиблая пустошь. В любом случае в империи людей все уверены, что добраться туда через Проклятый лес невозможно, а иного пути нет. Но Трой Побратим, одержавший победу в Большом императорском турнире и получивший формальный титул барона Арвендейла, собирается стать настоящим сеньором – ведь его вассалам наверняка нужны помощь и защита от орочьих набегов, от варгов, от… Кто знает, с какой угрозой может столкнуться человек на той стороне…



Герцог Арвендейл слушать на видеосервисе Wink.