Герой. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Он был военным вождем небольшого приднепровского княжества, но перед ним пали Хазарский каганат и Болгарское царство. Он собрал под свои знамена варягов и викингов, венгров и печенегов. Он сражался и говорил на равных с императором Восточной Римской империи. Свою собственную империю он созда�ть не успел. Зато успел стяжать вечную славу. Первый великий полководец нашей истории великий князь киевский Святослав.



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