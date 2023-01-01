WinkАудиокнигиГерой. Алекс�андр Мазин
Герой. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика1013 мин12+
Сюжет
Он был военным вождем небольшого приднепровского княжества, но перед ним пали Хазарский каганат и Болгарское царство. Он собрал под свои знамена варягов и викингов, венгров и печенегов. Он сражался и говорил на равных с императором Восточной Римской империи. Свою собственную империю он созда�ть не успел. Зато успел стяжать вечную славу. Первый великий полководец нашей истории великий князь киевский Святослав.
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