Герой. Александр Мазин
Wink
Аудиокниги
Герой. Александр Мазин

Герой. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика1013 мин12+

Сюжет

Он был военным вождем небольшого приднепровского княжества, но перед ним пали Хазарский каганат и Болгарское царство. Он собрал под свои знамена варягов и викингов, венгров и печенегов. Он сражался и говорил на равных с императором Восточной Римской империи. Свою собственную империю он создать не успел. Зато успел стяжать вечную славу. Первый великий полководец нашей истории великий князь киевский Святослав.

Герой слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг