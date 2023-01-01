Герои: Человечество и чудовища. Поиски и приключения. Стивен Фрай (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Вторая книга античного цикла Стивена Фрая. В ней речь пойдет о героях и их подвигах. Ясон и Геракл, Персей и Орфей, Эдип и Беллерофонт. Загадки, погони, сражения, невероятные головоломки, убийства и спасения. «Герои» – это истории о тех невероятных подвигах, глупостях, актах отчаяния и храбрости, на которые мы, смертные, способны, если уж очень припечет. «Героев» можно считать продолжением книги «Миф», где я изложил историю начала всего на свете, рождения титанов и богов и сотворения человечества. Чтобы разобраться в книге «Герои» – и, надеюсь, получить от нее удовольствие,



Герои: Человечество и чудовища слушать на видеосервисе Wink.