Гербы России. История отечественной геральдики. Наталья Воробьева (книга, 2022) слушать онлайн

Четыре века назад гербы в России приобрели свою популярность сначала в высших аристократических кругах, а со временем стали необходимым предметом обихода и для представителей иных сословий. В этой книге вы познакомитесь с историей появления первых гербов в мире и на территории современной России – опознавательных знаков, благодаря которым можно с легкостью определить характерные черты определенной местности или конкретного человека. Вы узнаете, в чем различие между женскими и мужскими гербами, княжескими и баронскими, французскими и итальянскими; как формировалась государственная, земельная и личная геральдика от допетровских времен и до наших дней. Интересные и необычные факты о создании гербов и иллюстрации самых необычных российских гербов средневековья и современности. Книга озвучена с помощью искусственного интеллекта.



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