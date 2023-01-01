География и История. Поиски и открытия. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нам кажется, что нас и наших первобытных предков разделяет пропасть. Мы не понимаем, насколько мы внутри себя остались теми же дикарями – охотниками и собирателями, словно несколько десятков тысяч лет, разделяющих их и нас, не было. Еще более далекими, чуждыми кажутся нам неандертальцы, эти гр�омилы, бродившие всюду с дубинками наперевес. Факты же упрямо свидетельствуют: ни на одной их двухсот с лишним стоянок неандертальского человека не найдено никаких дубинок. Неандертальцам они были не нужны! Рассказ о пещерных людях, вымышленном Средневековье, плоской Земле и других невероятных поисках, и открытиях человечества ждет вас в этой аудиокниге.



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