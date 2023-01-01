WinkАудиокнигиГенрих IV. Александр Дюма
Генрих IV. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Приключения619 мин12+
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Сюжет
В исторической биографии «Генрих IV» Дюма рассказывает нам о детстве, отрочестве, зрелости и смерти великого французского короля. Это не официальные хроники о сражениях и государственных делах, а воспоминания тех, кто был рядом с королем и знал его не только как монарха, но как человека. Перед нами проходит вся жизнь Генриха IV от рождения до кончины, необычная, яркая, полная событий и встреч, – жизнь, отдельные эпизоды которой вошли в легенду. Например, говорят, что он родился, смеясь, а не плача, и это определило его веселый нрав и жизнелюбие…
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