Гений. Всеволод Соловьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Гений» – рассказ Всеволода Сергеевича Соловьeва (1849–1903), автора популярных исторических романов, сына знаменитого историка С. М. Соловьeва и брата философа и поэта Владимира Соловьeва. Прекрасный беллетрист, истинный художник слова, обладавший блестящим литературным даром и тонким вкусом, Вс. Соловьeв, помимо исторических произведений, писал яркие «бытовые» рассказы, в которых создавал психологически глубокие образы, стремясь постичь всю сложность и противоречивость человеческой натуры. «Гений» – рассказ о загадочной женской душе, история удивительной и странной женщины, чья судьба, поведение и характер произвели на автора сильное впечатление. Главный герой, от имени которого ведeтся повествование, отправляется на лечение на воды, где развлекается, наблюдая за «водяным» обществом, изучая «людские типы», и потешается, делая про себя язвительные замечания по поводу каждого персонажа. Но вот однажды его внимание привлекает странная пара, поражающая своей противоположностью: шутовского вида мужчина под руку с красивой, изящной и грациозной молоденькой женщиной…



Гений слушать на видеосервисе Wink.