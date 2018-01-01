Гении сыска. Этюд в биографических тонах. Даниэль Клугер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Гении сыска. Этюд в биографических тонах" – увлекательное, как положено настоящему детективу, исследование историка Даниэля Клугера о прототипах самых известных литературных сыщиков. сенсационная книга о сыщиках, которые стали прототипами самых популярных книжных детективов. Кем в д�ействительности был Шерлок Холмс? Кто такой Пинкертон? Был ли знаменитый Видок мифическим персонажем или реальным человеком? Книга перенесет вас то в Англию XVIII века, то в Америку века XIX-го, то в Россию начала XX-го века, когда большевики пытались создать первое всероссийское честное сыскное бюро. © Storysidе



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