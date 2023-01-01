Гениальные пальчики. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Родители 22-летней выпускницы консерватории Виктории Жиженковой мечтали о том, что она продолжит семейный бизнес, станет шеф-поваром в их кафе. Но у Виктории были свои планы на жизнь, она недавно окончила консерваторию и теперь ждала приглашения из филармонии. Виктория не понимала, что пианисткой она была средней, а вот поваром отменным, приготовленные ею блюда часто хвалил завсегдатай кафе Леонид Чехлов. Когда родители Виктории, Эдуард и Тамара, наконец, смирились с тем, что дочь уедет, они подыскали ей замену – повара Севу. Едва появившись в кафе, Сева стал прочно завоевывать позиции в глазах родителей Виктории. Сначала его похвалил Леонид Чехлов. Дальше-больше, Сева предложил Виктории перед отъездом устроить конкурс на лучшего повара. Виктория, привыкшая к тому, что все хвалили ее стряпню, естественно согласилась. Но конкурс победителя не выявил, Сева и Виктория получили одинаковое число голосов. Жиженковы -старшие были довольны своим новым поваром, казалось, все складывается как нельзя лучше, Виктория уезжала, но оставалась достойная замена – Сева. Одно было плохо, то и дело их донимали конкуренты, требующие продать им кафе. Сначала они угрожали им по телефону, потом подослали санинспекторов, из-за чего кафе пришлось закрыть на день. Но Сева помог быстро убедить инспекцию в том, что нарушений не было. В порыве благодарности, Эдуард сказал Севе, что готов часть доли в кафе переписать на него. Это окончательно разозлило Викторию, теперь она была уверена, что ей надо уехать. Жиженковы решили устроить прощальный ужин. Но незадолго до ужина Вика подслушала телефонный разговор Севы, из него она поняла, что Сева – «засланный казачок» от конкурентов, которые должны были вскоре разорить Жиженковых. На прощальном ужине Виктория вывела Севу на чистую воду и сообщила родителям, что она решила никуда не уезжать. Семейное дело оказалось для нее дороже призрачных надежд на карьеру пианистки.



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