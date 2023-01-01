Гениальность и помешательство. Чезаре Ломброзо (книга, 2020) слушать онлайн

Свифт, будучи духовным лицом, издевался над религией Кардано сам обвинял себя во лжи, злословии и страсти к игре Руссо, щеголявший своими возвышенными чувствами, выказал полную неблагодарность к осыпавшей его благодеяниями женщине, бросал на произвол судьбы своих детей, часто клеветал на других и на самого себя и трижды становился вероотступником Шопенгауэр восставал против женщин и в то же время был их горячим поклонником… Судебный психиатр и криминалист Чезаре Ломброзо (1835–1909) не первый обратил внимание на множество параллелей между гениальными людьми и помешанными в особенностях характера, взглядах, поступках и привычках. Но, пожалуй, никто до него не собрал столь убедительного количества примеров, свидетельств и фактов такого сходства. Современной наукой давно уже доказано, что психические заболевания не только не способствуют развитию творческих способностей личности, но, наоборот, сдерживают или даже постепенно уничтожают. Однако интерес к этой книге до сих пор не ослабевает, прежде всего, благодаря множеству интереснейших и часто неожиданных фактов из жизни великих людей.



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