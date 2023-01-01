Generation П. Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

«Generation П» – роман Виктора Пелевина о поколении россиян, которое взрослело и формировалось во времена политических и экономических реформ 1990-х годов. Когда главной мечтой молодежи было, чтобы свободный и поэтому запрещeнный мир с той стороны океана вошел в их жизнь. Через 10 лет мечта сбылась. Ее в�изитной карточкой стал рекламный клип, в котором обезьяна пила пепси-колу и уезжала на шикарном джипе в обнимку с девицами в бикини.



Вавилен Татарский, выпускник Литературного института, случайно попадает в мир рекламы и открывает у себя талант – сочинять рекламные слоганы. Таким образом, он становится сначала копирайтером, затем «криэйтором». Задачей Вавилена становится адаптация рекламы зарубежных товаров к отечественной ментальности…



Фонограмма содержит нецензурную брань.



Generation П слушать на видеосервисе Wink.