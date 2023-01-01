Генеральская дочь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Генеральская дочь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Генеральская дочь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

Ксения пришла в гости к отцу, чтобы представить родным своего жениха Сергея. Но в день знакомства выяснилось, что Дарья, сводная сестра Ксении, уже знакома с Сергеем – он не только был нотариусом этой семьи, но и ухаживал за Дарьей. В этот же день умер отец Ксении, генерал Толкунов. Поведение Дарьи посеяло в душе Ксении сомнения в честности своего жениха. Она заподозрила его в меркантильном интересе к обеим генеральским дочерям. В день похорон Ксения узнала от Дарьи, что не была родной дочерью генерала. Вдова генерала была уверена, что существует завещание, в котором тот оставил все имущество ей и своей родной дочери Дарье. Но Сергей, будучи нотариусом этой семьи, сообщил, что генерал не успел оформить завещание, а значит, все имущество распределяется между тремя наследниками. Вдова генерала дала понять Ксении, что она лишняя в этом деле. Ксения была потрясена свалившимся на нее горем и поведением мачехи и сводной сестры. Сергей попытался объяснить Ксении, что она, как приемная дочь, имеет равные права с родным ребенком умершего. Но Ксения восприняла помощь Сергея как попытку повысить ее долю в наследстве, которую он предпринял в своих корыстных интересах. То, что Сергей продолжает вести дела Толкуновых, навело Ксению на мысль, что ее бывший жених пытается также получить свою выгоду и со стороны семьи. Под давлением мачехи Ксения согласилась подписать отказ от наследства. На следующий день, придя в дом отца, она увидела там Сергея с конвертом в руках. Поняв, что это очередной гонорар за выполненную работу, Ксения решила окончательно порвать отношения с ним. Сергей объяснил Ксении, что в конверте действительно были деньги. Но он их не получал, а наоборот, возвращал, так как это был не гонорар, а попытка взятки. Сергей отказался от дальнейшей работы с семьей Толкуновых. Поняв свою ошибку, Ксения помирилась с Сергеем и ответила согласием на его предложение выйти за него замуж.

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