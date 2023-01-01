Ген. Очень личная история. Сиддхартха Мукерджи. Ключевые идеи книги
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Ген. Очень личная история. Сиддхартха Мукерджи. Ключевые идеи книги

Ген. Очень личная история. Сиддхартха Мукерджи. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Медицина, здоровье, красота50 мин16+

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Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

В не столь отдаленном прошлом генетику использовали для оправдания печально известных событий Второй мировой войны. Как наука стала участником этой темной главы истории и действительно ли мы извлекли уроки из своих ошибок? Ученый-медик Сиддхартха Мукерджи погружается в 200-летнюю историю гена, проливая свет на триумфы, трагедии и потенциальное будущее генетики. Похоже, нам стоит переоценить наше понимание наследственности и разобраться с социальными и этическими последствиями стремительно развивающихся технологий. В книге Мукерджи помогает расшифровать сложный код, который формирует нас и нашу жизнь.

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