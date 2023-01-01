Ген хищника. Юлия Ивлиева (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Роман от автора – профессионального психолога с реальным опытом работы профайлером. Для поклонников Майка Омера. Захватывающий детективный триллер о необычных способностях девушки-профайлера, использующей методы психоанализа для раскрытия практически безнадежных уголовных дел. Сначала жертв было три. Убийца расправился с женщинами с особой жестокостью. Одна была найдена в реке, вторая в водопаде, третья в ущелье Абхазии. Обрезанные волосы, обезображенные лица, необычные уродливые раны на теле – все говорило об особом почерке маньяка. Но это произошло более полугода назад. Драгоценное время на поимку преступника упущено, следствие в тупике. Осталось уповать на чудо или… Методы специалиста по профайлингу Киры Вергасовой неоднозначны, непонятны, выводят из себя коллег, но они – единственное, что еще может дать результат в этом непростом деле. Очень скоро Кира убеждается, что все эти месяцы следствие двигалось не в том направлении. А после того, как появилась четвертая жертва, она поняла: убийца – не просто маньяк, а самый настоящий изобретатель пыток… Почему она так уверена? Возможно, потому, что сама когда-то была в роли жертвы и знает, как ведет себя нелюдь, почувствовавший запах крови… – «Захватывающее путешествие по запутанным лабиринтам воспаленной психики не оставит равнодушными поклонников детективов и триллеров. Потрясающая интрига, отлично выписанные характеры, тонкий психологизм и очаровательная любовная линия делают роман таким незабываемым: оторваться будет невозможно. Большое спасибо Вам за прекрасный роман, который я с удовольствием прочла».– Anastasia246, эксперт LiveLib, 1-е место в TOP-1000 «Люди часто бывают агрессивнее животных. Главная героиня книги идет по кровавому следу современного Джека-потрошителя, орудующего на юге России. Ищет, сопоставляет, догоняет и – параллельно – чувствует, влюбляется… Словом, живет тем самым „„часом полной жизни““, о котором когда-то писал О'Генри. Желаю читателям „„Гена Феникса““ увлекательного чтения!» – Главный редактор Finversia Ян Арт



Ген хищника слушать на видеосервисе Wink.