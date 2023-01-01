Где властвует любовь. Джулия Куин (книга, 2002) слушать онлайн

Сюжет

Пенелопа была безответно влюблена в старшего брата подруги. Шли годы, она выросла и уже совсем забыла про него, а вот он… Пенелопа Федерингтон была влюблена в старшего брата своей лучшей подруги с самого детства… а он, естественно не обращал на смешную девчонку ни малейшего внимания! Теперь ж�е, годы спустя, Колин Бриджертон возвращается из-за границы и внезапно понимает, что маленькая девочка превратилась в прелестную девушку, которая достойна стать его женой. Тем более что он устал от холостяцкой жизни. Великолепно? Не совсем… Потому что Пенелопа снова и снова отвечает на ухаживания Колина ядовитыми насмешками. А он сходит с ума от охватившей его безумной страсти…



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