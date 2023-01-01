Где валяются поцелуи. Венеция. Ринат Валиуллин (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Принимай все как есть! Это лучшее лекарство от иллюзий. "Где валяются поцелуи. Венеция" – это кино, которое снимается в Венеции на ваших глазах. Вместе с кадрами фильма, сцена за сценой, с героев картины снимаются маски по одной простой причине – в масках невозможно целоваться. То есть невозможно дать волю настоящим чувствам. Что может быть лучше, чем долгожданная встреча, только случайная? Благодаря последней Фортуна отправляется в город-маскарад, город-корабль, город-Ноев ковчег, созданный своей красотой спасти мир от потопа однообразия, скуки и лжи, где каждой твари по паре, а каждому жителю – по маске. Где, прогуливаясь вдоль каналов, всегда можно зайти в лицемерочную. Одни приезжают сюда, чтобы примерить маску, другие – чтобы ее сорвать.



Где валяются поцелуи слушать на видеосервисе Wink.