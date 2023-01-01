Где-то на краю света. Татьяна Устинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Никто не знает, где именно находится «край земли», и есть ли он на самом деле. Никто не знает, каково там, на этом краю, и что – за ним. Лиля Молчанова отправляется на край земли, в Анадырь. На первый взгляд в обыкновенную командировку на радио «Пурга», но на самом деле ее услали с дальним прицелом… На краю все по-другому – холодно и опасно, и Лиля, заранее оплакивая свою ужасную судьбу, вдруг попадает в неведомый и прекрасный мир, где люди живут по другим законам и правилам. Они привыкли выручать и спасать друг друга, без этого не выжить на Крайнем Севере!.. Когда Лиля при странных, невероятных обстоятельствах находит убитого охотника, начинается изощренная и страшная игра. Ей кажется, что она одинока, никто не поможет и не спасет, но она вдруг убеждается – никакого вселенского одиночество нет, а есть люди, настоящие, живые, порядочные, готовые во что бы то ни стало ее спасти. И над заснеженными просторами звучат позывные: "В эфире радио «Пурга!», а это значит, жизнь продолжается, надежда есть, и край земли вовсе не край, а может, ее начало…



Где-то на краю света слушать на видеосервисе Wink.