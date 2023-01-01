Где ночуют зебры?. Анна Данилова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Однажды Никита в обычном московском дворе увидел самых настоящих… зебру, крокодила и фламинго! Мальчишка знал – никто не поверит, что такие экзотические звери бродят по городу, а потому сфотографировал их! Снимки навели его друзей на мысль: тут явно происходит что-то странное. Когда во дворе �стали появляться подозрительные личности, а из-под земли доноситься голоса, ребята начали расследование. Ведь и ежу было понятно: за всем этим кроется какое-то преступление!..



Где ночуют зебры? слушать на видеосервисе Wink.