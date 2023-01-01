Где мой сыр?. Спенсер Джонсон (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Внимание, бестселлер! Книга Спенсера Джонсона «Где мой сыр», покорившая мир! Это увлекательная притча, в которой простым языком изложены главные правила достижения успеха. Прослушав эту книгу, вы поймете, что бояться перемен не стоит, так как любое изменение в жизни – это шаг вперед, отличная возможность добиться всего того, о чем вы мечтаете. «Сыр» – это аллегория на важные для человека жизненные ценности. У каждого они свои: интересная и высокооплачиваемая работа, настоящая любовь, дружная семья, гармоничное саморазвитие, богатство. В поисках «сыра» каждый из нас вынужден плутать по бесконечному «лабиринту» жизни. Как делать это результативно и позитивно – подскажет аудиокнига «Где мой сыр»! Прослушав эту книгу, вы узнаете: –Как быть счастливым, несмотря на любые перемены в жизни; –Как сохранять позитивный настрой в любой ситуации; –Как найти свой «сыр», чтобы это для вас ни значило! Слушайте аудиокнигу «Где мой сыр?» и вы найдете ответы на важные жизненные вопросы! © «Попурри» ℗ AB Publishing



Где мой сыр? слушать на видеосервисе Wink.