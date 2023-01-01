Где кончается мир. Джеральдин Маккорин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Основано на реальных событиях. От автора официального продолжения «Питера Пэна» Дж. Барри – «Питер Пэн в багровых тонах». XVIII век, Шотландия. Оторванные от большой земли острова, где люди живут своей собственной замкнутой жизнью. Каждое лето группу подростков под руководством взрослых мужчин отправляют на одинокую скалу в открытом море для охоты на морских птиц, чтобы потом забрать птицеловов домой с богатой добычей. Но в этот раз за ними не вернулись. Брошенные, замершие и голодные мальчики выживают в холодных пещерах под крики покидающих скалу птиц, рассказывают друг другу истории, чтобы сохранить надежду и рассудок, и ищут ответа на один вопрос – почему же за ними никто не пришeл?



Где кончается мир слушать на видеосервисе Wink.