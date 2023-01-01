Гарпагониада. Константин Вагинов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Константин Вагинов – поэт и прозаик ХХ века, поклонник Бодлера, певец «старого» Петербурга. Вместе с Даниилом Хармсом, Александром Введенским и Николаем Заболоцким участвовал в литературном объединении ОБЭРИУ. Название роману дал персонаж комедии Мольера – скупец Гарпагон. Это тип романа «с ключом». Перед нами проходит настоящее карнавальное шествие чудаков всех мастей. Роман пронизан щемящим чувством утраты культурного наследия. Герои по крупицам пытаются отвоевать уходящее – путем нелепого, отчаянного собирания страннейших коллекций. Апофеозом этого является собирательство и продажа сновидений как символ разрыва связи между прошлой культурой и бездушной современностью. Художники «сердце человеческое забыли…», – сказал об этом в другом своем произведении Константин Вагинов. «В шкапу хранились бумажки… фигурные бутылки из-под вина… высохшие лекарства с двуглавыми орлами… открытки… набор клизм… пригласительные билеты на комсомольские и антирелигиозные вечера… С гордостью человек окинул взглядом комнату. Все это человек должен был систематизировать и каталогизировать».



Гарпагониада слушать на видеосервисе Wink.