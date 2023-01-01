Гарики на каждый день. Игорь Губерман
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Аудиокниги
Гарики на каждый день. Игорь Губерман

Гарики на каждый день. Игорь Губерман (книга, 2010) слушать онлайн

2010, Аудиокнига
Юмор18+

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Сюжет

Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань. "Уже почти что 20 лет я завываю свои стишки в концертных залах разных городов и стран, везде, где есть русско-язычная аудитория, которая теперь находится повсюду. Я подумал, что в машине или дома тоже можно меня слушать. И заранее спасибо всем, кому это покажется интересным". Игорь Губерман

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